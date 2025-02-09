Російська ракета влучила по промзоні в Сумах. Фото:

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Російська ракета влучила в одну з промислових зон Сум.

Ворог обстріляв обласний центр у неділю, 9 лютого. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар повідомив у Telegram.

Той вибух, який чули сумчани, це приліт ракети в одній з промислових зон, — зазначив він.

Посадовець також нагадав, що минулої ночі російський дрон влучив у приватний будинок, внаслідок чого виникла пожежа. На місці прильоту працювали рятувальники, поліцейські та медики. Фахівці проводили розбір завалів і ліквідовували наслідки атаки.

В Сумській обласній військовій адміністрації поінформували також, що вночі та сьогодні зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. У Сумській, Садівській, Юнаківській, Хотінській, Білопільській та Роменській громадах було зафіксовано 12 вибухів. Ворог застосував БпЛА, скидав керовані авіаційні бомби та бив з артилерії.

Крім того, у небі над Сумщиною вночі зенітники збили 11 ворожих «Шахедів». А з початку цього року підрозділи ППО області ліквідували 354 російські безпілотники.

Нагадаємо, 9 лютого росіяни вдарили по Центральному району Херсона з реактивних систем залпового вогню. Поранення дістали дві жінки віком 33 та 57 років і 11-річний хлопчик. А в Дніпровському районі міста ворожий FPV-дрон атакував блокпост. Внаслідок атаки постраждав 33- річний поліцейський-кінолог разом зі службовим собакою.