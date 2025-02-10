FPV-расчет Сил спецопераций за несколько вылетов уничтожил российскую САУ “Нона-С

https://racurs.ua/n203951-fpv-raschet-sil-specoperaciy-za-neskolko-vyletov-unichtojil-rossiyskuu-sau-nona-s-video.html

Ракурс

FPV-розрахунок підрозділу Сил спецоперацій ЗСУ за кілька вильотів знищив ворожу САУ «Нона-С», гаубицю Д-20, дві вогневі позиції міномета разом з боєкомплектом, два ретранслятори зв’язку окупантів, чотири транспортні засоби, якими пересувалися російські військові, та 14 самих окупантів.

Відповідне відео опублікувало 10 лютого Командування Сил спецоперацій.

Також оператори ССО виявили на цьому напрямку три човни окупантів, які згодом знищили за допомогою безпілотників.