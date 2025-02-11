Инфляция в Украине в годовом исчислении обогнала депозитные ставки

https://racurs.ua/n203972-inflyaciya-v-ukraine-v-godovom-ischislenii-obognala-depozitnye-stavki.html

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Інфляція в Україні у річному вимірі обігнала депозитні ставки.

Про це 11 лютого повідомили в Центрі економічної стратегії.

Якщо покласти гроші на річний депозит, то ставка за ним (12,5%) не покриє інфляції (12,9%) — і це без урахування податків.

У ЦЕС кажуть, що, як і раніше, ОВДП залишаються найбільш привабливим гривневим інструментом. Їхня реальна дохідність перевищує інфляцію, а дохід від ОВДП для фізичних осіб не оподатковується.

У січні інфляція пришвидшилась до 12,9% р/р. За останній місяць споживчі ціни зросли на 1,2%. Темп зростання цін поступово зменшується.

Найбільше за місяць подорожчав зв’язок — на 9,1%. Ціни зростають через подорожчання електроенергії для бізнесу та використання автономних джерел живлення.