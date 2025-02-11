В Москве приземлился связанный с Трампом самолет

https://racurs.ua/n203975-v-moskve-prizemlilsya-svyazannyy-s-trampom-samolet.html

Ракурс

У Москві приземлився пов’язаний із Трампом літак.

Про це 11 лютого пише видання «Важные истории».

Джетом, що приземлився в Москві, володіє компанія, контактна адреса якої збігається з адресою будинку, який належить одній із фірм групи компаній спецпредставника президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стівена Віткоффа The Witkoff group.

У Кремлі та Росавіації практично одразу відреагували на публікації про рейс. У відомстві заявили, що до Москви з Вашингтона було виконано «разовий технічний рейс у рамках звичайної практики гуманітарної взаємодії».

На цьому ж літаку Трамп у 2021 році літав до Орландо та Техасу, а в грудні 2024 року — до Парижа на відкриття після реконструкції собору Нотр-Дам де Парі.