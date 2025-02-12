Разрушения в Киеве. Фото: Нацполиция

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Ракетного та дронового удару з боку росії вночі 12 лютого зазнали Київ та Київська область.

В Оболонському районі столиці внаслідок обстрілу зафіксовані руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Рятувальники вже ліквідували займання. Жертвою удару стала одна людина, а ще четверо постраждали. Серед поранених є дитина. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

У Святошинському районі виникла пожежа на даху багатоповерхівки, яку вже ліквідували. А в Голосіївському районі сталось загоряння у двоповерховій складській будівлі. Із пожежею досі борються.

Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

У Київській обласній військовій адміністрації поінформували, що вночі росіяни атакували регіонударними дронами та ракетами. Попередньо, не зафіксовано влучань в об'єкти критичної інфраструктури. В Обухівському районі внаслідок обстрілу виникла пожежа нежитлових приміщень, а в Бориспільському — пошкоджено дев’ять приватних будинків та автівка.

У Національній поліції уточнили, що в одному з районів області пошкоджено дев’ять приватних будинків, два автомобілі та господарчу споруду. А в іншому районі виникла пожежа на складі.

Нагадаємо, вранці 11 лютого росіяни влучили в об'єкт газовидобутку ДТЕК на Полтавщині й вивели його з ладу. Зараз фахівці оцінюють наслідки пошкоджень, але без газу залишилися дев’ять населених пунктів Миргородського району.