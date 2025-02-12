Разрушения в Кривом Роге. Фото: Сергей Лысак

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Російська армія ввечері 11 лютого вдарила ракетою по Кривому Рогу.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Однак внаслідок великого розльоту уламків пошкоджено 10 багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору, три навчальні заклади, бізнес-об'єкти, готель, АЗС, близько 30 автомобілів. Про це голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Telegram.

За його інформацією, в місті працюють усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи. Міська влада видає мастянам, чиє житло постраждало, необхідні будматеріали, також приймаються заявки на матеріальну допомогу від міста.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поінформував у Telegram, що з вечора росіяни кілька разів атакували Нікопольський районі — райцентр, Марганецьку та Мирівську громади. Ворог обстрілював артилерією, скинув боєприпас з БпЛА та поцілив дроном-камікадзе. Минулося без загиблих і поранених.

Також вчора підрозділи повітряного командування «Схід» збили над Дніпропетровщиною три російськібезпілотники.

Нагадаємо, вранці 11 лютого росіяни влучили в об'єкт газовидобутку ДТЕК на Полтавщині й вивели його з ладу. Зараз фахівці оцінюють наслідки пошкоджень, але без газу залишилися дев’ять населених пунктів Миргородського району.