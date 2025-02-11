Росіяни влучили в об'єкт газовидобутку ДТЕК на Полтавщині

https://racurs.ua/ua/n203974-rosiyany-vluchyly-v-obiekt-gazovydobutku-dtek-na-poltavschyni.html

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Уранці 11 лютого росіяни влучили в об'єкт газовидобутку ДТЕК на Полтавщині.

Зараз він не працює. Фахівці оцінюють наслідки пошкоджень. Через удар без газу залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.

Повітряні сили ЗСУ вночі 11 лютого попереджали про крилаті ракети, які летіли на Полтавську область.

Основною ціллю стала газова та енергетична інфраструктура, переважно на Полтавщині.

По газодобувній промисловості агресор цілився і під час масованого удару «шахедами» у ніч на 9 лютого.

Укртрансгаз (дочірня компані Нафтогазу) планує додатково закупити 100 млн м3 газу по 29 тис грн за м3 (без пдв) по 707 дол. Постачання має бути вже 12−28 лютого, якраз в дати очікуваного похолодання.