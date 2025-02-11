Новий міністр фінансів США відвідає Київ у пошуках корисних копалин в обмін на допомогу

https://racurs.ua/ua/n203973-novyy-ministr-finansiv-ssha-vidvidaie-kyyiv-u-poshukah-korysnyh-kopalyn-v-obmin-na-dopomogu.html

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Міністр фінансів Скотт Бессент має намір відвідати Україну цього тижня в рамках початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин.

Про це Bloomberg повідомили люди, обізнані з цим питанням, які говорили на умовах анонімності.

Видання пише, що Бессент, який стане першим членом кабінету Дональда Трампа, який відвідає країну, прибуває до Києва через кілька днів після того, як президент заявив, що його адміністрація хоче укласти з Україною угоду про доступ до ресурсів в обмін на допомогу в її захисті від вторгнення росії.

Представник Білого дому відмовився від коментарів.

Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у Києві раніше в понеділок, що планує зустрітися з «серйозними людьми» з адміністрації Трампа в Україні перед Мюнхенською конференцією з безпеки, яка розпочнеться в п’ятницю.

Зеленський запропонував готовність до угоди, що забезпечить більшу підтримку США в обмін на деякі українські рідкоземельні та інші мінерали.

Якщо ми говоримо про угоду, то давайте укладемо угоду, ми тільки за це, — сказав він Reuters в інтерв’ю, опублікованому минулої п’ятниці.

Україна має значні запаси урану та кількох найважливіших мінералів, зокрема титану, літію та графіту. Київський уряд оцінює їхню вартість у трильйони доларів.

Майк Волтс, радник Трампа з національної безпеки, заявив у неділю, що майбутнє допомоги Україні буде обговорюватися цього тижня.

Нам потрібно компенсувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісноземельних елементів, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти та газу, а також купівлі наших, — сказав Волц у ефірі NBC Meet the Press. — Ці розмови відбудуться цього тижня".

Спецпредставник Трампа з питань України та росії, генерал у відставці Кіт Келлог, планує найближчими тижнями представити Трампу варіанти припинення війни, повідомляють люди, знайомі з цим питанням.

Келлог планує отримати інформацію від офіційних осіб на Мюнхенській конференції з безпеки, а також під час візитів до Києва та інших європейських столиць, сказали люди, які побажали не називати їх імені, оскільки ці плани не є публічними.