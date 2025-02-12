ПВО сбила шесть баллистических ракет и 71 беспилотник. Фото: Генштаб

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Ракурс

Масовану атаку дронів та ракетні удари вночі відбивали Сили оборони України.

У ніч на 12 лютого ворог завдав удару балістичними ракетами «Іскандер-М» (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. Росіяни запустили шість ракет із Брянської області, а один — із Криму. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Також росіяни запустили 123 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів інших типів із напрямків у росії — Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи. У Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях були збиті шість балістичних ракет «Іскандер-М» (ЗКР С-400) та 71 «Шахед». Ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Ворожа атака призвела до руйнувань на Київщині, Дніпропетровщині, Сумщині, Полтавщині й Чернігівщині.

Нагадаємо, Київ та Київська область під ранок 12 лютого зазнали російського ракетного та дронового удару. В Оболонському районі столиці внаслідок обстрілу загинула одна людина, а ще четверо постраждали.