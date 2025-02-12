Оккупанты усиливают систему пропусков на ВОТ, фото: EtoRetro.ru

https://racurs.ua/n203998-na-vot-usilivaut-sistemu-propuskov-cns.html

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На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники посилюють систему перепусток для пересування цивільного автотранспорту.

Про це сьогодні, 12 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

З початку цього року власники автомобілів, вантажного транспорту та спецтехніки змушені оновлювати перепустки, термін дії яких закінчився. Якщо документ пошкоджений, містить помилки або змінилася категорія транспорту, такий документ також підлягає заміні, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що ці нові форми форми бюрократичних перепон окупанти вводять, щоб посилити «контрдиверсійні заходи».