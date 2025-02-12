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Ракурс
Окупанти посилюють систему перепусток на ТОТ, фото: EtoRetro.ru

На ТОТ посилюють систему перепусток — ЦНС

12 лют 2025, 18:30
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На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники посилюють систему перепусток для пересування цивільного автотранспорту.

Про це сьогодні, 12 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

З початку цього року власники автомобілів, вантажного транспорту та спецтехніки змушені оновлювати перепустки, термін дії яких закінчився. Якщо документ пошкоджений, містить помилки або змінилася категорія транспорту, такий документ також підлягає заміні, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що ці нові форми форми бюрократичних перепон окупанти вводять, щоб посилити «контрдиверсійні заходи».

Окупанти усвідомлюють, що активна мережа українського підпілля на ТОТ безперебійно працює, передаючи інформацію про переміщення ворожих військ, — наголошують у ЦНС. —  У зв’язку із чим, тому окупанти намагаються створити нові механізми контролю, щоб ускладнити роботу наших небайдужих громадян, які знаходяться під вимушеною окупацією.

Джерело: Ракурс


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