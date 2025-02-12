На ТОТ посилюють систему перепусток — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n203998-na-tot-posyluut-systemu-perepustok-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники посилюють систему перепусток для пересування цивільного автотранспорту.
Про це сьогодні, 12 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
З початку цього року власники автомобілів, вантажного транспорту та спецтехніки змушені оновлювати перепустки, термін дії яких закінчився. Якщо документ пошкоджений, містить помилки або змінилася категорія транспорту, такий документ також підлягає заміні, — вказано у повідомленні.
Зазначається, що ці нові форми форми бюрократичних перепон окупанти вводять, щоб посилити «контрдиверсійні заходи».
Окупанти усвідомлюють, що активна мережа українського підпілля на ТОТ безперебійно працює, передаючи інформацію про переміщення ворожих військ, — наголошують у ЦНС. — У зв’язку із чим, тому окупанти намагаються створити нові механізми контролю, щоб ускладнити роботу наших небайдужих громадян, які знаходяться під вимушеною окупацією.