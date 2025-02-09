Окупанти мають намір посилити мобілізацію, фото: «Интерфакс»

https://racurs.ua/ua/n203911-rashysty-planuut-posylyty-mobilizaciu-na-tot-cns.html

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Російські загарбники на весняний період планують посилити примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України.

Про це сьогодні, 9 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Серйозні втрати на фронті російська влада намагається перекрити мобілізацією на ТОТ України, а також рекрутингом найманців та мігрантів, — вказано в повідомленні.

У зв’язку із чим, окупанти постійно здійснюють психологічний тиск на чоловіків призовного віку, щоб таким чином змусити їх підписувати контракти під загрозою арештів, конфіскації рухомого та нерухомого майна або депортація з рідного міста до депресивних регіонів росії, — додають у ЦНС.

Зазначається, що окрема категорія на яку орієнтуються російські військкомати на окупованих територіях — це мігранти.

Громадяни країн Центральної Азії, які приїхали на ТОТ заробляти кошти. Зараз їх активно починають опрацьовувати з метою підписання контракту зі зс рф, — розповіли у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що примусова мобілізація громадян України на ТОТ суперечить статтям 49 та 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.