Антироссийский рупор Украины в ООН получил назначение в МИД

https://racurs.ua/n204019-antirossiyskiy-rupor-ukrainy-v-oon-poluchil-naznachenie-v-mid.html

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Сергія Кислицю призначили першим заступником глави МЗС.

З 2019 по 2024 рік він обіймав посаду постійного представника України при ООН.

21 грудня президент України звільнив Сергія Кислицю з посади постійного представника України при ООН та низку українських послів.

Йдеться про послів Словенії, Кенії, Японії, Індонезії, Литви, Китаю та Руанді. Про це йдеться в указах на сайті президента.

Є юридичні та процедурні питання щодо того, як рф після розвалу СРСР отримала місце постійного члена Ради Безпеки ООН. Попри це сама система створена таким чином, щоби права і повноваження постійних членів ніколи не ставилися під сумнів, — про це в інтерв’ю Голосу Америки повідомив Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН з 2019 року.

За його словами, між постійними членами Радбезу навіть в умовах повномасштабної агресії Росії існує «кругова порука», і ніхто з них не готовий переглядати права і повноваження інших постійних членів.

Сам Кислиця, який майже 5 років очолював Постійне представництво України при ООН, багато зусиль присвятив тому, щоб донести до міжнародної спільноти інформацію про нелегітимність перебування росії у кріслі постійного члена Радбезу.

Довелося йому вести дипломатичні баталії проти рф і безпосередньо у Раді Безпеці, розвінчуючи наративи представника росії Василя Небензі.