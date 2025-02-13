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Ракурс
В подписанном Зеленским указе о санкциях неправильно указали год рождения Жеваго

В подписанном Зеленским указе о санкциях неправильно указали год рождения Жеваго

13 фев 2025, 16:17
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В указі про санкції, який уже підписав президент України Володимир Зеленський, неправильно вказали рік народження Костянтина Жеваго.

Жеваго — колишній народний депутат і акціонер банку «Фінанси та кредит». Його рік народження — 1974. Водночас в указі вказали, що санкції вводять проти Костянтина Жеваго 1957 року народження.

«Ракурс» писав, що 13 лютого президент Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Петра Порошенка, Віктора Медведчука, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Ігоря Коломойського. В СБУ пояснили, що вони загрожують державній безпеці та перешкоджають «сталому економічному розвитку України».

Источник: Ракурс


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