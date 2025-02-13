В підписаному Зеленським указі про санкції неправильно вказали рік народження Костянтина Жеваго

https://racurs.ua/ua/n204023-v-pidpysanomu-zelenskym-ukazi-pro-sankciyi-nepravylno-vkazaly-rik-narodjennya-jevago.html

Ракурс

В указі про санкції, який уже підписав президент України Володимир Зеленський, неправильно вказали рік народження Костянтина Жеваго.

Жеваго — колишній народний депутат і акціонер банку «Фінанси та кредит». Його рік народження — 1974. Водночас в указі вказали, що санкції вводять проти Костянтина Жеваго 1957 року народження.

«Ракурс» писав, що 13 лютого президент Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Петра Порошенка, Віктора Медведчука, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Ігоря Коломойського. В СБУ пояснили, що вони загрожують державній безпеці та перешкоджають «сталому економічному розвитку України».