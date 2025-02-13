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В підписаному Зеленським указі про санкції неправильно вказали рік народження Костянтина Жеваго
В підписаному Зеленським указі про санкції неправильно вказали рік народження Жевагоhttps://racurs.ua/ua/n204023-v-pidpysanomu-zelenskym-ukazi-pro-sankciyi-nepravylno-vkazaly-rik-narodjennya-jevago.htmlРакурс
В указі про санкції, який уже підписав президент України Володимир Зеленський, неправильно вказали рік народження Костянтина Жеваго.
Жеваго — колишній народний депутат і акціонер банку «Фінанси та кредит». Його рік народження — 1974. Водночас в указі вказали, що санкції вводять проти Костянтина Жеваго 1957 року народження.
«Ракурс» писав, що 13 лютого президент Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Петра Порошенка, Віктора Медведчука, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Ігоря Коломойського. В СБУ пояснили, що вони загрожують державній безпеці та перешкоджають «сталому економічному розвитку України».
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