Зеленський увів у дію санкції проти Порошенка. Фото:

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Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти низки осіб та організацій.

Під санкціями опинився п’ятий президент України Петро Порошенко. Також санкції ввели проти Віктора Медведчука та бізнесменів Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Ігоря Коломойського. Санкції накладено «безстроково», тобто довічно. Відповідний указ № 81/2025 вже з’явився на сайті президента.

Постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», — йдеться в тексті документу.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів та права користуватися та розпоряджатися ними, обмеження торговельних операцій. Також передбачена заборона на набуття у власність земельних ділянок тощо.

Нагадаємо, що 12 лютого ЗМІ повідомили, що РНБО запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка. Лідер партії «Європейська солідарність» підтвердив це і назвав таке рішення Банкової «антиконституційним» та «політично мотивованим».

У відповідь на санкції депутати «Європейської солідарності» сьогодні заблокували трибуну Верховної Ради. Після штовханини засідання парламенту закрили.