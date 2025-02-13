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Ракурс
Блокування трибуни в ВРУ. Фото: Мар’яна Безугла у Telegram

Засідання Верховної Ради не відбулося через штовханину та блокування трибуни

13 лют 2025, 11:19
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Верховна Рада 13 лютого не змогли провести засідання, бо опозиція блокувала трибуну.

Депутати «Європейської солідарності» сьогодні заблокували парламентську трибуну та вийшли з плакатами «Україна — не росія», «Ні диктатурі», «ДумайТЕ про перемогу, а не про вибори». Потім опозиціонери почали викрикували «Ганьба!» та «Ні політичним репресіям». Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

А народний депутат Ірина Геращенко поінформувала, що спікер ВРУ Руслан Стефанчук нібито втік після того, як його запитали, чи підтримав він санкції проти Петра Порошенка. Геращенко наголосила, що в Україні «знищують парламентаризм, аби „слуги“ та ОПЗЖ голосували за капітуляцію».

Таким чином сьогоднішнє засідання закрили через кілька хвилин після початку. Ймовірно, опозиційні нардепи так відреагували на повідомлення в медіа про те, що РНБО начебто ввело санкції проти лідера «ЄС» Петра Порошенка.

Блокування трибуни в ВРУ. Фото: Мар’яна Безугла у Telegram

Блокування трибуни в ВРУ. Фото: Мар’яна Безугла у Telegram

Блокування трибуни в ВРУ. Фото: Мар’яна Безугла у Telegram

Нагадаємо, що 12 лютого ЗМІ повідомили, що Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка. Лідер партії «Європейська солідарність» підтвердив це і назвав таке рішення Банкової «антиконституційним» та «політично мотивованим».

Джерело: Ракурс


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