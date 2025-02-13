Блокировка трибуны в ВРУ. Фото: Марьяна Безуглая в Telegram

https://racurs.ua/n204013-zasedanie-verhovnoy-rady-ne-sostoyalos-iz-za-tolkotni-i-blokirovki-tribuny.html

Ракурс

Верховна Рада 13 лютого не змогли провести засідання, бо опозиція блокувала трибуну.

Депутати «Європейської солідарності» сьогодні заблокували парламентську трибуну та вийшли з плакатами «Україна — не росія», «Ні диктатурі», «ДумайТЕ про перемогу, а не про вибори». Потім опозиціонери почали викрикували «Ганьба!» та «Ні політичним репресіям». Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

А народний депутат Ірина Геращенко поінформувала, що спікер ВРУ Руслан Стефанчук нібито втік після того, як його запитали, чи підтримав він санкції проти Петра Порошенка. Геращенко наголосила, що в Україні «знищують парламентаризм, аби „слуги“ та ОПЗЖ голосували за капітуляцію».

Таким чином сьогоднішнє засідання закрили через кілька хвилин після початку. Ймовірно, опозиційні нардепи так відреагували на повідомлення в медіа про те, що РНБО начебто ввело санкції проти лідера «ЄС» Петра Порошенка.

Нагадаємо, що 12 лютого ЗМІ повідомили, що Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка. Лідер партії «Європейська солідарність» підтвердив це і назвав таке рішення Банкової «антиконституційним» та «політично мотивованим».