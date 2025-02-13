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Одесскую юракадемию присоединяют к Одесскому нацуниверситету
Одесскую юракадемию присоединяют к Одесскому нацуниверситетуhttps://racurs.ua/n204024-odesskuu-urakademiu-prisoedinyaut-k-odesskomu-nacuniversitetu.htmlРакурс
Одеську юридичну академію приєднують до Одеського національного університету ім. Мечникова.
МОН заявило, що це не вплине на студентів та працівників закладів, за винятком керівного складу. Тобто президент Юракадемії Сергій Ківалов може втратити посаду, але сам він рішення уряду ще не коментував.
Міністерство освіти пояснює приєднання демографічною ситуацією — за останні кілька років середня кількість студентів на один університет зменшилася.
Одеську юридичну академію виділили зі складу Одеського університету імені І.І. Мечникова у 1997 році. Тепер, відповідно до рішення уряду, освітні програми й наукові школи, які традиційно забезпечували високоякісну підготовку юристів в Одесі, повернуто до структури класичного університету, що відповідає європейській практиці.
У Міносвіти нагадали, що основною причиною перегляду мережі закладів вищої освіти є демографічна ситуація. За останні півтора десятка років середня кількість студентів на один заклад вищої освіти зменшилася з 6,5 тис. до 3,5 тис.
Політика укрупнення закладів вищої освіти реалізується задля поліпшення якості, посилення спроможності університетів через об'єднання їхніх ресурсів та задля залучення інвестицій в оновлення їхньої науково-навчальної інфраструктури, ідеться в повідомленні МОН.