Одесскую юракадемию присоединяют к Одесскому нацуниверситету

https://racurs.ua/n204024-odesskuu-urakademiu-prisoedinyaut-k-odesskomu-nacuniversitetu.html

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Одеську юридичну академію приєднують до Одеського національного університету ім. Мечникова.

МОН заявило, що це не вплине на студентів та працівників закладів, за винятком керівного складу. Тобто президент Юракадемії Сергій Ківалов може втратити посаду, але сам він рішення уряду ще не коментував.

Міністерство освіти пояснює приєднання демографічною ситуацією — за останні кілька років середня кількість студентів на один університет зменшилася.