ГУР показало, как россияне сорвали ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

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Українська розвідка показала, як росіяни зірвали ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

Штурмові групи російської армії вранці 12 лютого атакували українські позиції в районі села Кам’янське Запорізької області, де пролягав маршрут, яким мали проходити технічні експерти Міжнародного агентства з атомної енергії для ротації на окупованій Запорізькій АЕС.

За даними Головного управління розвідки, участь у спробі штурму взяли 13 військових 135-го мотострілецького штурмового полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії Південного військового округу збройних сил росії.

Ворожа група своїми діями фактично зірвала міжнародні домовленості про ротацію представників МАГАТЕ на атомній електростанції.

Силам оборони України вдалося не допустити втрати бойових позицій.

Напередодні президент України повідомляв, що із запланованим переміщенням місії МАГАТЕ виникли складнощі: є певна точка ротації, а українські війська деокупували міст, і з рф виникли суперечки, де її проводити.