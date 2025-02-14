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В Белом доме не исключили миротворческой миссии в Украине, если рф не согласится на мир

В Белом доме не исключили миротворческой миссии в Украине, если рф не согласится на мир

14 фев 2025, 08:15
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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає варіант відправки американських військ в Україну, якщо росія не погодиться на мир.

За його словами, США вдарять по Москві санкціями і, можливо, відправлять своїх військових на українську територію, якщо Путін не підпише угоду з Україною, яка гарантуватиме довгострокову безпеку Києва.

Днями міністр оборони США Піт Хегсет на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО відкидав припущення, що Вашингтон направить військових до України.

Источник: Ракурс


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