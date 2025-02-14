Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Білому дому не виключили миротворчої місії в Україні, якщо рф не погодиться на мир

У Білому дому не виключили миротворчої місії в Україні, якщо рф не погодиться на мир

14 лют 2025, 08:15
999

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає варіант відправки американських військ в Україну, якщо росія не погодиться на мир.

За його словами, США вдарять по Москві санкціями і, можливо, відправлять своїх військових на українську територію, якщо Путін не підпише угоду з Україною, яка гарантуватиме довгострокову безпеку Києва.

Днями міністр оборони США Піт Хегсет на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО відкидав припущення, що Вашингтон направить військових до України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів