У Білому дому не виключили миротворчої місії в Україні, якщо рф не погодиться на мир

https://racurs.ua/ua/n204038-u-bilomu-domu-ne-vykluchyly-myrotvorchoyi-misiyi-v-ukrayini-yakscho-rf-ne-pogodytsya-na-myr.html

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає варіант відправки американських військ в Україну, якщо росія не погодиться на мир.

За його словами, США вдарять по Москві санкціями і, можливо, відправлять своїх військових на українську територію, якщо Путін не підпише угоду з Україною, яка гарантуватиме довгострокову безпеку Києва.

Днями міністр оборони США Піт Хегсет на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО відкидав припущення, що Вашингтон направить військових до України.