Минус 73 шахеда за ночь

https://racurs.ua/n204041-minus-73-shaheda-za-noch-v-rezultate-obstrelov-postradali-pyat-regionov.html

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У ніч на 14 лютого московити запустили по Україні 133 БПЛА. Збито 73, ще 58 — локаційно втрачені.

У Повітряних силах розповіли, що терористи з рф почали атакувати з 19.30 13 лютого.

133 БПЛА ударного типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів запускалися із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 8.30 14 лютого підтверджено збиття 73 БПЛА в Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

58 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.

На Сумщині цієї ночі зс рф поранили чотири людини. Уночі над регіоном сили ППО збили 20 російських дронів. З початку 2025 року українські військові вже знищили 410 ворожих безпілотників над регіоном.

Уночі Хотінську громаду ворог атакував двома КАБами. Там травмовано 3 особи та понівечено заклад охорони здоров’я та два приватних будинки.

А по Сумській громаді окупанти вгатили трьома КАБами та БПЛА, внаслідок чого поранено цивільного та потрощене нежитлове приміщення, повідомлии в ОВА.