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Ракурс
Московитов не пустили на Мюнхенскую конференцию

Московитов не пустили на Мюнхенскую конференцию

14 фев 2025, 12:13
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Представників рф не буде на Мюнхенській конференції, їх не акредитували.

Про це сказав голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген.

Він закликав з обережністю ставитися до заяв із Вашингтона, що в рамках конференції плануються переговори високопоставлених представників США і росії.

Хойсген заявив, що жодного представника російського уряду акредитовано не було.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що у Мюнхені американські посадовці зустрінуться не лише з українськими колегами, а й з росіянами. Однак останніх офіційно на захід запрошено не було. У Києві зазначили, що контактів з представниками країни-агресорки не планують у будь-якому випадку.

Источник: Ракурс


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