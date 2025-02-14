Людей с инвалидностью не будут отправлять на ВЛК. Фото:

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Людей з інвалідністю в Україні заборонили направляти на ВЛК.

Кабінет міністрів України на засіданні 14 лютого вніс зміни до низки документів, які визначають порядок постановки на військовий облік та проходження ВЛК. Передбачається, зокрема, повна заборона направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Нові зміни передбачають, що відомості про наявність у особи інвалідності тепер додаватимуть до реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «з подальшим відображенням таких відомостей у військово-обліковому документі в електронній формі».

Також уряд дозволив замість подання оригіналів документів подавати копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, засвідчену органом соціального захисту, установою охорони здоров’я, органом Пенсійного фонду України або нотаріально, а також копії інших документів, що засвідчують інвалідність.

Нагадаємо, в Україні термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних продовжили до 5 червня 2025 року.

Раніше, у 2024 році, в Україні скасували статус «обмежено придатний», і громадяни з таким статусом мали пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року. Однак за вісім місяців лише 25% з них виконали цю вимогу, що унеможливило реалізацію закону у визначений строк.