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Ракурс
Зеленський узаконив новий термін проходження ВЛК для обмежено придатних

Зеленський узаконив новий термін проходження ВЛК для обмежено придатних

13 лют 2025, 17:07
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Президент України 13 лютого підписав закон про продовження терміну проходження війстково-лікарської комісії (ВЛК) для обмежено придатних до 5 червня.

Нагадаємо, раніше термін був встановлений до 4 лютого.

Новий дедлайн встановлено на 5 червня 2025 року.

Раніше, у 2024 році, в Україні було скасовано статус «обмежено придатний», і громадяни з таким статусом мали пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року. Однак за вісім місяців лише 25% з них виконали цю вимогу, що унеможливило реалізацію закону у визначений строк.

Заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук закликала не зволікати з проходженням ВЛК та не відкладати медогляд до останнього моменту, наголосивши, що не слід розраховувати на подальше продовження терміну.

Після проходження ВЛК громадяни можуть отримати один із чотирьох статусів:

  • Придатний (з уточненням виду служби);
  • Непридатний (з можливістю перегляду через 6−12 місяців);
  • Потребує лікування (відпустка або стаціонарне лікування);
  • Тимчасово непридатний (з призначенням дати повторного огляду).

Таким чином, новий закон надає додатковий час для проходження ВЛК. У ТЦК закликали громадян не відкладати цей процес.

Джерело: Ракурс


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