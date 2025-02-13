Зеленський узаконив новий термін проходження ВЛК для обмежено придатних

https://racurs.ua/ua/n204025-zelenskyy-uzakonyv-novyy-termin-prohodjennya-vlk-dlya-obmejeno-prydatnyh.html

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Президент України 13 лютого підписав закон про продовження терміну проходження війстково-лікарської комісії (ВЛК) для обмежено придатних до 5 червня.

Нагадаємо, раніше термін був встановлений до 4 лютого.

Новий дедлайн встановлено на 5 червня 2025 року.

Раніше, у 2024 році, в Україні було скасовано статус «обмежено придатний», і громадяни з таким статусом мали пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року. Однак за вісім місяців лише 25% з них виконали цю вимогу, що унеможливило реалізацію закону у визначений строк.

Заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук закликала не зволікати з проходженням ВЛК та не відкладати медогляд до останнього моменту, наголосивши, що не слід розраховувати на подальше продовження терміну.

Після проходження ВЛК громадяни можуть отримати один із чотирьох статусів:

Придатний (з уточненням виду служби);

Непридатний (з можливістю перегляду через 6−12 місяців);

Потребує лікування (відпустка або стаціонарне лікування);

Тимчасово непридатний (з призначенням дати повторного огляду).

Таким чином, новий закон надає додатковий час для проходження ВЛК. У ТЦК закликали громадян не відкладати цей процес.