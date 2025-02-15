На ВОТ вводят новый этап репрессий — ЦНСhttps://racurs.ua/n204075-na-vot-vvodyat-novyy-etap-repressiy-cns.htmlРакурс
Російські загарбники не мають наміру запроваджувати на ТОТ"реформи", покликані хоч якось допомагати місцевому населенню виживати в умовах окупації. Проте рашисти вже вигадали новий механізм контролю над тимчасово окупованими територіями.
Тепер на так звані «адміністративні посади» в окупаційних адміністраціях почнуть масово призначати осіб з числа військових окупаційної армії. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Це означає, що керувати населеними пунктами, займатися «господарськими питаннями» та іншою діяльністю відтепер будуть некомпетентні силовики, серед яких є чи мала кількість осіб з кримінальним минулим та інших «вершків» російського соціуму, — вказано в повідомленні.
У ЦНС наголошують — хоча окупанти офіційно подають це як «кадровий конкурс», котрий має «відзначити заслуги захисників», реальність насправді інша:
Окупанти не можуть знайти цивільних кадрів серед місцевих, які готові працювати в їхніх окупаційних структурах. У зв’язку із чим вони намагаються інтегрувати загарбників з числа РОВ, щоб підвищити їхній статус та спробувати виправдати їхні злочини, які вони чинили проти місцевого населення та України в цілому.
Очікується, що такі дії загарбників призведуть до посилення репресивних заходів, мародерства та нових корупційних схем.
Колишні найманці та раніше судимі окупанти не мають навичок управління, проте, мають досвід залякувань, катувань та безконтрольного насильства. Тому, вони будуть використовувати свої нові «повноваження» у власних інтересах і в тому числі для власного збагачення, — наголошують у ЦНС.