На ВОТ усилятся преступления и репрессии местных жителей, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n204075-na-vot-vvodyat-novyy-etap-repressiy-cns.html

Ракурс

Російські загарбники не мають наміру запроваджувати на ТОТ"реформи", покликані хоч якось допомагати місцевому населенню виживати в умовах окупації. Проте рашисти вже вигадали новий механізм контролю над тимчасово окупованими територіями.

Тепер на так звані «адміністративні посади» в окупаційних адміністраціях почнуть масово призначати осіб з числа військових окупаційної армії. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Це означає, що керувати населеними пунктами, займатися «господарськими питаннями» та іншою діяльністю відтепер будуть некомпетентні силовики, серед яких є чи мала кількість осіб з кримінальним минулим та інших «вершків» російського соціуму, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують — хоча окупанти офіційно подають це як «кадровий конкурс», котрий має «відзначити заслуги захисників», реальність насправді інша:

Окупанти не можуть знайти цивільних кадрів серед місцевих, які готові працювати в їхніх окупаційних структурах. У зв’язку із чим вони намагаються інтегрувати загарбників з числа РОВ, щоб підвищити їхній статус та спробувати виправдати їхні злочини, які вони чинили проти місцевого населення та України в цілому.

Очікується, що такі дії загарбників призведуть до посилення репресивних заходів, мародерства та нових корупційних схем.