Войска Европы. Фото:

https://racurs.ua/n204084-evropa-razrabatyvaet-plan-otpravki-voysk-v-ukrainu-posle-voyny-ap.html

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Європа може відправити війська в Україну по завершенню війни.

Група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ до Україну, щоб допомогти забезпечити повоєнну безпеку. Очолюють ці ініціативу Велика Британія та Франція. Країни, які працюють над планом, не хочуть поступатися і давати росії перевагу, навіть попри згоду Москви припинити війну. Про це повідомило Associated Press з посиланням на джерела.

Поки невідомо, які країни можуть відправити військовий контингент до України. Зазначається, що Італія має конституційні обмеження на використання своєї армії, а Нідерландам і Німеччині потрібне «зелене світло» від парламенту.

За інформацією AP, європейці почали вивчати питання про те, які сили можуть знадобитися, близько року тому. Ці розмови активізувалися, бо деякі політики вважають, що президент США Дональд Трамп може піти в обхід Європи чи навіть України, щоб укласти угоду з рф.

Нагадаємо, німецькі ЗМІ повідомили, що країни Європи зможуть надати до 25 тис. військових для можливої миротворчої місії в Україні. Такої кількості буде недостатньо для ефективного виконання завдань, бо для проведення операції потрібно щонайменше 120 тис. військовослужбовців.

Джерело: Associated Press