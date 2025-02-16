Образовалось отверстие диаметром 6 м: МАГАТЭ о последствиях атаки на укрытие ЧАЭС

https://racurs.ua/n204089-obrazovalos-otverstie-diametrom-6-m-magate-o-posledstviyah-ataki-na-ukrytie-chaes.html

Ракурс

У МАГАТЕ розповіли про стан укриття Чорнобильської АЕС після російського удару.

Дрон рф пробив отвір у даху нового безпечного конфайнменту — це велике аркоподібне укриття накриває старий саркофаг зруйнованого четвертого енергоблока ЧАЕС і стримує поширення радіоактивних речовин назовні.

Постраждали й зовнішня, і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Рівень радіації на місці не змінився, зазначили у МАГАТЕ.

У ДСНС раніше повідомляли, що роботу їхніх фахівців на місці влучання ускладнювала мінусова температура, сніг та обмерзлість конструкції. Рятувальники працювали безпосередньо ззовні захисної конструкції — на висоті понад 100 метрів.