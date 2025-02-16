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Образовалось отверстие диаметром 6 м: МАГАТЭ о последствиях атаки на укрытие ЧАЭС

Образовалось отверстие диаметром 6 м: МАГАТЭ о последствиях атаки на укрытие ЧАЭС

16 фев 2025, 08:12
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У МАГАТЕ розповіли про стан укриття Чорнобильської АЕС після російського удару.

Дрон рф пробив отвір у даху нового безпечного конфайнменту — це велике аркоподібне укриття накриває старий саркофаг зруйнованого четвертого енергоблока ЧАЕС і стримує поширення радіоактивних речовин назовні.

Постраждали й зовнішня, і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Рівень радіації на місці не змінився, зазначили у МАГАТЕ.

У ДСНС раніше повідомляли, що роботу їхніх фахівців на місці влучання ускладнювала мінусова температура, сніг та обмерзлість конструкції. Рятувальники працювали безпосередньо ззовні захисної конструкції — на висоті понад 100 метрів.

Источник: Ракурс


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