У МАГАТЕ розповіли про стан укриття Чорнобильської АЕС після російського удару

https://racurs.ua/ua/n204089-utvoryvsya-otvir-diametrom-6-m-magate-pro-naslidky-ataky-na-ukryttya-chaes.html

Ракурс

У МАГАТЕ розповіли про стан укриття Чорнобильської АЕС після російського удару.

Дрон рф пробив отвір у даху нового безпечного конфайнменту — це велике аркоподібне укриття накриває старий саркофаг зруйнованого четвертого енергоблока ЧАЕС і стримує поширення радіоактивних речовин назовні.

Постраждали й зовнішня, і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Рівень радіації на місці не змінився, зазначили у МАГАТЕ