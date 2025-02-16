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Ракурс
У МАГАТЕ розповіли про стан укриття Чорнобильської АЕС після російського удару

Утворився отвір діаметром 6 м: МАГАТЕ про наслідки атаки на укриття ЧАЕС

16 лют 2025, 08:12
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У МАГАТЕ розповіли про стан укриття Чорнобильської АЕС після російського удару.

Дрон рф пробив отвір у даху нового безпечного конфайнменту — це велике аркоподібне укриття накриває старий саркофаг зруйнованого четвертого енергоблока ЧАЕС і стримує поширення радіоактивних речовин назовні.

Постраждали й зовнішня, і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Рівень радіації на місці не змінився, зазначили у МАГАТЕ

Джерело: Ракурс


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