Ночью россияне массированно атаковали "шахедами" Николаев, был удар баллистикой по Белгороду-Днестровскому

https://racurs.ua/n204090-nochu-rossiyane-massirovanno-atakovali-shahedami-nikolaev-byl-udar-ballistikoy.html

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Вибухи у ніч на 16 лютого пролунали в межах Білгород-Дністровського району Одещини.

Було застосовано дві балістичні ракети «Іскандер-М», повідомили монітори. Офіційно про цю атаку влада станом на 8.00 ще не повідомляла. Інші моніторингові канали повідомляли про удари по Затоці.

Російські військові безпілотниками також уночі атакували Миколаїв. Через атаку одна людина поранена. У результаті падіння уламків «Шахедів» та дії вибухової хвилі пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення, повідомив керівник ОВА Віталій Кім.

Внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік, його відвезли в лікарню. Наразі стан постраждалого — задовільний.