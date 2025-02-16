ПВО ночью сбила почти сотню дронов рф

https://racurs.ua/n204092-pvo-nochu-sbila-pochti-sotnu-dronov-rf.html

Ракурс

У ніч на 16 лютого (із 21.00 15 лютого) російські нацисти запустили по Україні 143 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово — рф та двома балістичними ракетами (по Одещині) з окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 95-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Миколаївщина та Одещина.