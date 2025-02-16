ППО вночі збила майже сотню російських дронів

https://racurs.ua/ua/n204092-ppo-vnochi-zbyla-mayje-sotnu-rosiyskyh-droniv.html

Ракурс

У ніч на 16 лютого (із 21.00 15 лютого) російські нацисти запустили по Укрїні 143 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотник-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово — рф. та двома балістичними ракетами (по Одещині) із окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 95-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Миколаївщина та Одещина.