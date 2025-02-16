Ракурсhttps://racurs.ua/
В результате теракта в Николаеве погибли трое военнослужащих Центра противоминной деятельности
В результате теракта в Николаеве погибли трое военнослужащих Центра противоминной деятельностиhttps://racurs.ua/n204097-v-rezultate-terakta-v-nikolaeve-pogibli-troe-voennoslujaschih-centra-protivominnoy-deyatelnosti.htmlРакурс
Внаслідок теракту в Миколаєві (підриву вибухівки) 14 лютого загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності.
Це Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик.
На одній з вулиць Миколаєва 14 лютого вдень пролунав вибух біля закладу громадського харчування, внаслідок чого загинули двоє людей. Внаслідок вибуху на місці загинуло двоє людей (разом із підривницею). За попередньою інформацією, ще вісім осіб отримали поранення, частина з них перебували у важкому стані.
Як повідомляє місцевий телеграм-канал «Николаевский Ванек» (афілійований з начальником ОВА Віталієм Кімом), жінка із сумкою підійшла до військовослужбовців у формі (це не були військові з ТЦК). До цього вона скуповувалась у магазині.
Що вона мала на дні сумки, вона швидше за все, не знала, а був там — вибуховий пристрій, — зазначає автор телеграм-каналу.
Жінку розірвало на шматки.
Cаме так працює схема подібних терактів: «одна людина ведеться на «бабки», зазвичай це 250 000 — 300 000 гривень, він щось на зразок організатора. Друга людина готує вибуховий пристрій. Іноді це одна і та сама людина, але не суть. Вони під керівництвом ФСБ/ГРУ готують вибухівку. Далі береться взагалі ліва людина, яка повинна віднести сумку туди й туди, а що всередині, їй не повідомляють. У результаті пристрій вибухає разом з «лівою» людиною, — зазначає «Николаевский Ванек».