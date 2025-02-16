В результате теракта в Николаеве погибли трое военнослужащих Центра противоминной деятельности

https://racurs.ua/n204097-v-rezultate-terakta-v-nikolaeve-pogibli-troe-voennoslujaschih-centra-protivominnoy-deyatelnosti.html

Ракурс

Внаслідок теракту в Миколаєві (підриву вибухівки) 14 лютого загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності.

Це Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик.

На одній з вулиць Миколаєва 14 лютого вдень пролунав вибух біля закладу громадського харчування, внаслідок чого загинули двоє людей. Внаслідок вибуху на місці загинуло двоє людей (разом із підривницею). За попередньою інформацією, ще вісім осіб отримали поранення, частина з них перебували у важкому стані.

Як повідомляє місцевий телеграм-канал «Николаевский Ванек» (афілійований з начальником ОВА Віталієм Кімом), жінка із сумкою підійшла до військовослужбовців у формі (це не були військові з ТЦК). До цього вона скуповувалась у магазині.

Що вона мала на дні сумки, вона швидше за все, не знала, а був там — вибуховий пристрій, — зазначає автор телеграм-каналу.

Жінку розірвало на шматки.