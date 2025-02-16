Министры иностранных дел стран ЕС в Мюнхене говорили об Украине на неформальной встрече

https://racurs.ua/n204099-ministry-inostrannyh-del-stran-es-v-munhene-govorili-ob-ukraine-na-neformalnoy-vstreche.html

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Міністри закордонних справ країн ЄС зібрались на термінове обговорення перед тим, як роз’їхатися після завершення Мюнхенської конференції з безпеки, після резонансної промови віцепрезидента США, який фактично оголосив про нові відносини з Європою.

Про зустріч розповіла в мережі Х також очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, зазначивши, що вони обмінялися думками про ситуацію за підсумками Мюнхенської конференції.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наголосила, Європа твердо об'єднана щодо підтримки України та зміцнення своєї власної оборони.

Незабаром ми вийдемо з новими ініціативами для просування цього, — сказала Каллас.

За даними ЗМІ, саме вона скликала цю зустріч.