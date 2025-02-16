Міністри закордонних справ країн ЄС у Мюнхені говорили про Україну на неформальній зустрічі

https://racurs.ua/ua/n204099-ministry-zakordonnyh-sprav-krayin-ies-u-munheni-govoryly-pro-ukrayinu-na-neformalniy-zustrichi.html

Ракурс

Міністри закордонних справ країн ЄС зібрались на термінове обговорення перед тим, як роз’їхатися після завершення Мюнхенської конференції з безпеки, після резонансної промови віцепрезидента США, який фактично оголосив про нові відносини з Європою.

Про зустріч розповіла в мережі Х також очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, зазначивши, що вони обмінялися думками про ситуацію за підсумками Мюнхенської конференції.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наголосила, Європа твердо об'єднана щодо підтримки України та зміцнення своєї власної оборони.