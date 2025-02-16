Российские дроны повредили ТЭС в Николаеве, город без тепла

https://racurs.ua/n204102-rossiyskie-drony-povredili-tes-v-nikolaeve-gorod-bez-tepla.html

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Цієї ночі російські дрони пошкодили теплову електростанцію у Миколаєві.

Наразі без теплопостачання залишаються 46 тисяч абонентів. В місті розгорнули пункти незламності; відповідні служби ліквідовують наслідки атаки.

Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу, — повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, додавши, що всі відповідні служби ліквідовують наслідки атаки, щоб якнайшвидше повернути теплопостачання в оселі, школи та лікарні.

У місті розгорнули 67 пунктів незламності та розпочали підключення трьох модульних котелень в закладах охорони здоров’я.

Один із дронів влучив у проїжджу частину центральної вулиці, від вибуху постраждали магазини та будинки.