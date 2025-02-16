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Ракурс
Російські дрони пошкодили теплову електростанцію у Миколаєві, місто без тепла

Російські дрони пошкодили теплову електростанцію у Миколаєві, місто без тепла

16 лют 2025, 13:22
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Цієї ночі російські дрони пошкодили теплову електростанцію у Миколаєві.

Наразі без теплопостачання залишаються 46 тисяч абонентів. В місті розгорнули пункти незламності; відповідні служби ліквідовують наслідки атаки.

Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу, — повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, додавши, що всі відповідні служби ліквідовують наслідки атаки, щоб якнайшвидше повернути теплопостачання в оселі, школи та лікарні.

У місті розгорнули 67 пунктів незламності та розпочали підключення трьох модульних котелень в закладах охорони здоров’я.

Один із дронів влучив у проїжджу частину центральної вулиці, від вибуху постраждали магазини та будинки.

Джерело: Ракурс


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