В Украине 17 февраля ожидается гололед, фото: PICRYL

https://racurs.ua/n204105-ukraincev-preduprejdaut-ob-gololede-na-dorogah-karta.html

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Ожеледиця очікується завтра, 17 лютого, на всіх дорогах України.

Про це попереджає Укргідрометцентр.

Рівень небезпеки — жовтий. Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та підвищити ризик травм для пішоходів.

Загалом погода в Україні 17 лютого буде хмарною з проясненнями. Вночі у північних, вдень у більшості центральних та східних областей очікуєть невеликий сніг, на решті території — без опадів. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с.

Температура становитиме 10−15° морозу вночі, (у Карпатах, на сході країни, Сумщині та Чернігівщині — до 18° морозу), вдень 2−7° морозу (у південній частині та на Закарпатті вночі 6−11° морозу, вдень близько 0°).