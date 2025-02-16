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Трех человек спасли с льдины на Днепре, фото: ГСЧС

В Черкасской области трех человек спасли с дрейфующей льдины (ФОТО)

16 фев 2025, 16:31
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На Черкащині сьогодні, 16 лютого, рятувальники зняли трьох людей з крижини, яка дрейфувала по Дніпру.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

16 лютого на Дніпрі, неподалік села Топилівка, відкололася крижина, на якій опинилися троє людей: 14-річний підліток і двоє дорослих (21 та 41 рік). Відстань до берега складала близько 200 метрів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники, які прибули до місця події, за допомогою спеціального обладнання зняли людей із крижини та доставили їх на берег.

Будьте обережні на воді! Небезпека крижаних покриттів залишається актуальною в холодний період, — наголошують у ДСНС.

Трьох людей врятували з крижини на Дніпрі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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