Ракурсhttps://racurs.ua/
Трех человек спасли с льдины на Днепре, фото: ГСЧС
В Черкасской области трех человек спасли с дрейфующей льдины (ФОТО)https://racurs.ua/n204106-v-cherkasskoy-oblasti-treh-chelovek-spasli-s-dreyfuuschey-ldiny-foto.htmlРакурс
На Черкащині сьогодні, 16 лютого, рятувальники зняли трьох людей з крижини, яка дрейфувала по Дніпру.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
16 лютого на Дніпрі, неподалік села Топилівка, відкололася крижина, на якій опинилися троє людей: 14-річний підліток і двоє дорослих (21 та 41 рік). Відстань до берега складала близько 200 метрів, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що рятувальники, які прибули до місця події, за допомогою спеціального обладнання зняли людей із крижини та доставили їх на берег.
Будьте обережні на воді! Небезпека крижаних покриттів залишається актуальною в холодний період, — наголошують у ДСНС.