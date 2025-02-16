Жителей ВОТ принуждают к участию в войне против Украины, фото: 1C-UMI

https://racurs.ua/n204112-rashisty-vveli-neposilnye-nalogi-na-vot-chtoby-otpravlyat-ukraincev-na-voynu-cns.html

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На тимчасово окупованих територіях Херсонщини у 2024 році російські загарбники зібрали понад 57 млн рублів, витискаючи ці гроші з місцевого населення через непосильні «податки», побори та штрафи.

Майже дві третини суми (близько 65%) складають примусові стягнення на користь окупаційної адміністрації у вигляді податків, зборів тощо. Про це сьогодні, 16 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Відтак залякування і репресії стали основним робочим методом загарбників, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що серед найжорсткіших методів впливу:

заборона на керування транспортними засобами;

арешт банківських рахунків;

конфіскація заробітної плати.

Але найстрашніше — це те, що тих, хто не може або відмовляється платити окупантам, примусово забирають на війну, змушуючи воювати проти свого ж народу, — наголошують у ЦНС.