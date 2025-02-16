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Жителів ТОТ примушують до участі у війни проти України, фото: 1C-UMI
Рашисти запровадили непосильні «податки» на ТОТ, щоб відправляти українців на війну — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n204112-rashysty-zaprovadyly-neposylni-podatky-na-tot-schob-vidpravlyaty-ukrayinciv-na-viynu-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини у 2024 році російські загарбники зібрали понад 57 млн рублів, витискаючи ці гроші з місцевого населення через непосильні «податки», побори та штрафи.
Майже дві третини суми (близько 65%) складають примусові стягнення на користь окупаційної адміністрації у вигляді податків, зборів тощо. Про це сьогодні, 16 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Відтак залякування і репресії стали основним робочим методом загарбників, — вказано у повідомленні.
Зазначається, що серед найжорсткіших методів впливу:
- заборона на керування транспортними засобами;
- арешт банківських рахунків;
- конфіскація заробітної плати.
Але найстрашніше — це те, що тих, хто не може або відмовляється платити окупантам, примусово забирають на війну, змушуючи воювати проти свого ж народу, — наголошують у ЦНС.
Загарбники намагаються задушити місцеве населення економічно, залишаючи людей без засобів до існування і змушуючи їх або платити, або ставати гарматним м’ясом. Але за свої злочини вони неодмінно понесуть відповідальність, — додали у ЦНС.