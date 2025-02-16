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Ракурс
Жителів ТОТ примушують до участі у війни проти України, фото: 1C-UMI

Рашисти запровадили непосильні «податки» на ТОТ, щоб відправляти українців на війну — ЦНС

16 лют 2025, 20:00
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На тимчасово окупованих територіях Херсонщини у 2024 році російські загарбники зібрали понад 57 млн рублів, витискаючи ці гроші з місцевого населення через непосильні «податки», побори та штрафи.

Майже дві третини суми (близько 65%) складають примусові стягнення на користь окупаційної адміністрації у вигляді податків, зборів тощо. Про це сьогодні, 16 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Відтак залякування і репресії стали основним робочим методом загарбників, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що серед найжорсткіших методів впливу:

  • заборона на керування транспортними засобами;
  • арешт банківських рахунків;
  • конфіскація заробітної плати.

Але найстрашніше — це те, що тих, хто не може або відмовляється платити окупантам, примусово забирають на війну, змушуючи воювати проти свого ж народу, — наголошують у ЦНС.

Загарбники намагаються задушити місцеве населення економічно, залишаючи людей без засобів до існування і змушуючи їх або платити, або ставати гарматним м’ясом. Але за свої злочини вони неодмінно понесуть відповідальність, — додали у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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