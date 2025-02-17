Ввели экстренные отключения света. Фото: ДТЭК

https://racurs.ua/n204118-ekstrennye-otklucheniya-sveta-vveli-v-kieve-i-nekotoryh-oblastyah.html

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Екстрені відключення світла запровадили у Києві та двох областях.

Сьогодні вранці за командою «Укренерго» в місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення. Про це офіційний канал Групи ДТЕК 17 лютого повідомив у Telegram.

Днями в «Укренерго» заявили, що період суттєвого похолодання, який спостерігається від початку лютого, призвів до значного збільшення споживання електроенергії. Раніше українська енергосистема мала великий запас міцності і жодні температурні коливання на створювали для неї проблем, але зараз ситуація кардинально інша.

Через масовані російські атаки енергосистема України втратила значну частину потужностей генерації. На енергооб'єктах постійно відбуваються ремонти. Але відновити все, скрізь і швидко — неможливо, — наголосили в компанії.

Енергетики поінформували, що в холодну пору споживачі масово використовують різноманітні обігрівачі, вмикають теплу підлогу, частіше застосовують електрокарники, бойлери та кондиціонери на обігрів. А через одночасне увімкнення таких потужних приладів призводить до перевантаження системи.

Нагадаємо, вночі 16 лютого російські дрони пошкодили теплову електростанцію у Миколаєві. Без теплопостачання залишилися 46 тис. абонентів. В місті розгорнули пункти незламності та підключили три модульні котельні в закладах охорони здоров’я.