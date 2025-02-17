Последствия обстрела Марганца. Фото: ОВА

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Ракурс

Дніпропетровська область вночі 17 лютого зазнала обстрілу з боку армії рф.

Найбільше від ворожого терору потерпав Марганець. Від вечора агресор кілька разів бив по місту артилерією. Внаслідок обстрілів постраждали четверо осіб — 64-річна жінка та чоловіки 22, 26 та 54 років. Одного з потерпілих госпіталізовали в стані середньої тяжкості. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Також ворожі удари призвели до виникнення пожежі, яку вже ліквідували. Понівечені навчальний заклад, адмінбудівля, промислове та комунальне підприємства, вісім магазинів, кафе, юридичний центр. Крім того, росіяни пошкодили вісім багатоквартирних будинків та чотири приватні. Потрощені господарська споруда, гараж й авто. Зачепили обстріли й лінію електропередач.

Минулої ночі підрозділи повітряного командування «Схід» знищили над областю два російські безпілотники.

Нагадаємо, у ніч на 16 лютого російські загарбники вдарили кількома дронами по ТЕЦ у Миколаєві, внаслідок чого місто залишилось без тепла.