Удар дронів по ТЕЦ у Миколаєві повністю зруйнував електрогенерацію — мерhttps://racurs.ua/ua/n204114-udar-droniv-po-tec-u-mykolaievi-povnistu-zruynuvav-elektrogeneraciu-mer.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 лютого, вдарили кількома дронами по ТЕЦ у Миколаєві, внаслідок чого абоненти ТЕЦ залишились без тепла.
Про це ввечері за підсумками дня на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Повністю зруйновано електрогенерацію. Наразі ми намагаємось відновити теплопостачання, використовуючи альтернативні шляхи розв’язання проблеми, — наголосив мер. — Залучені працівники і ТЕЦ, і Миколаївоблтеплоенерго. Робота триває. Без подробиць, але це дійсно важко.
Сєнкевич додав, що завдяки співпраці з Данією були отримані модульні котельні, тож у лікарнях вдалась зберегти тепло.
Також протягом дня комунальні служби ліквідовували наслідки прильотів у двох районах — прибирали вулиці та зашивали вікна жителям. Завтра ліквідація прильотів продовжиться.
Один з ударів прийшовся на проїжджу частину проспекту Центрального. Пізніше виявилось, що прямо на каналізаційний колектор. Фахівці Миколаївводоканалу взялись до ремонту, все відновимо, — зазначив мер.