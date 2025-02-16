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Ракурс
Миколаїв постраждав від ударів російських дронів у ніч на 16 лютого, фото: Олександр Сєнкевич

Удар дронів по ТЕЦ у Миколаєві повністю зруйнував електрогенерацію — мер

16 лют 2025, 21:04
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 лютого, вдарили кількома дронами по ТЕЦ у Миколаєві, внаслідок чого абоненти ТЕЦ залишились без тепла.

Про це ввечері за підсумками дня на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Повністю зруйновано електрогенерацію. Наразі ми намагаємось відновити теплопостачання, використовуючи альтернативні шляхи розв’язання проблеми, — наголосив мер. — Залучені працівники і ТЕЦ, і Миколаївоблтеплоенерго. Робота триває. Без подробиць, але це дійсно важко.

Сєнкевич додав, що завдяки співпраці з Данією були отримані модульні котельні, тож у лікарнях вдалась зберегти тепло.

Також протягом дня комунальні служби ліквідовували наслідки прильотів у двох районах — прибирали вулиці та зашивали вікна жителям. Завтра ліквідація прильотів продовжиться.

Один з ударів прийшовся на проїжджу частину проспекту Центрального. Пізніше виявилось, що прямо на каналізаційний колектор. Фахівці Миколаївводоканалу взялись до ремонту, все відновимо, — зазначив мер.

Миколаїв постраждав від ударів російських дронів у ніч на 16 лютого, фото: Олександр Сєнкевич

Джерело: Ракурс


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