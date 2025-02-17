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В Константиновке россияне из FPV-дрона ударили по спасателям, которые везли воду людям
В Константиновке россияне из FPV-дрона ударили по спасателям, которые везли воду людямhttps://racurs.ua/n204135-v-konstantinovke-rossiyane-iz-fpv-drona-udarili-po-spasatelyam-kotorye-vezli-vodu-ludyam.htmlРакурс
У Костянтинівці російські окупанти з FPV-дрона вдарили по рятувальниках, які везли воду людям.
Двоє надзвичайників поранені, їх доставили до лікарні. Наразі їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.
Крім того, у Костянтинівці під ворожий обстріл також потрапили поліцейські та керівник військової адміністрації. Про це повідомили в Донецькій ОВА.
За їхніми даними, ворог завдав по ним удару, коли поліцейські та начальник МВА приїхали на допомогу пораненим рятувальникам.