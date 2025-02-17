У Костянтинівці росіяни з FPV-дрона вдарили по рятувальниках, які везли воду людям

У Костянтинівці російські окупанти з FPV-дрона вдарили по рятувальниках, які везли воду людям.

Двоє надзвичайників поранені, їх доставили до лікарні. Наразі їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Крім того, у Костянтинівці під ворожий обстріл також потрапили поліцейські та керівник військової адміністрації. Про це повідомили в Донецькій ОВА.

За їхніми даними, ворог завдав по ним удару, коли поліцейські та начальник МВА приїхали на допомогу пораненим рятувальникам.