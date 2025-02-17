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Ракурс
У Костянтинівці росіяни з FPV-дрона вдарили по рятувальниках, які везли воду людям

У Костянтинівці росіяни з FPV-дрона вдарили по рятувальниках, які везли воду людям

17 лют 2025, 18:54
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У Костянтинівці російські окупанти з FPV-дрона вдарили по рятувальниках, які везли воду людям.

Двоє надзвичайників поранені, їх доставили до лікарні. Наразі їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Крім того, у Костянтинівці під ворожий обстріл також потрапили поліцейські та керівник військової адміністрації. Про це повідомили в Донецькій ОВА.

За їхніми даними, ворог завдав по ним удару, коли поліцейські та начальник МВА приїхали на допомогу пораненим рятувальникам.

Джерело: Ракурс


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