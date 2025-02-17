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В школе Киева дети разыграли сценку с избиением работника ТЦК
В школе Киева дети разыграли сценку с избиением работника ТЦКhttps://racurs.ua/n204136-v-shkole-kieva-deti-razygrali-scenku-s-izbieniem-rabotnika-tck.htmlРакурс
У школі Києва діти розіграли сценку з побиттям працівника ТЦК.
Поліція й управління освіти почали перевірку.
Це не мистецтво і не виховання, а криза розуміння, хто ворог і хто захисник. Як ми дійшли до того, що мобілізація — необхідний крок для виживання країни — став предметом висміювання на рівні шкільних заходів? Чи не тому, що дорослі самі розганяють наратив про «злочинний ТЦК», поки справжні злочинці сидять у Кремлі? — написав начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.
В управлінні освіти Дарницької райдержадміністрації створили комісію, яка має оцінити інцидент.
Також ювенальні поліцейські проводять перевірку за фактом інциденту під час шкільної вистави.
Наразі співробітники поліції спілкуються із адміністрацією навчального закладу, а також неповнолітніми «акторами, — повідомили у поліції.
Відреагував на сценку в школі й міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Він назвав цей факт ганебним та ініціював службове розслідування.