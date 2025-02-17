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Ракурс
У школі Києва діти розіграли сценку з побиттям працівника ТЦК

У школі Києва діти розіграли сценку з побиттям працівника ТЦК

17 лют 2025, 19:06
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У школі Києва діти розіграли сценку з побиттям працівника ТЦК.

Поліція й управління освіти почали перевірку.

Це не мистецтво і не виховання, а криза розуміння, хто ворог і хто захисник. Як ми дійшли до того, що мобілізація — необхідний крок для виживання країни — став предметом висміювання на рівні шкільних заходів? Чи не тому, що дорослі самі розганяють наратив про «злочинний ТЦК», поки справжні злочинці сидять у Кремлі? — написав начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

В управлінні освіти Дарницької райдержадміністрації створили комісію (https://censor.net/ua/n3536307), яка має оцінити інцидент.

Також ювенальні поліцейські проводять перевірку за фактом інциденту під час шкільної вистави.

Наразі співробітники поліції спілкуються із адміністрацією навчального закладу, а також неповнолітніми «акторами, — повідомили у поліції.

Відреагував на сценку в школі й міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Він назвав цей факт ганебним та ініціював службове розслідування.

Джерело: Ракурс


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