У школі Києва діти розіграли сценку з побиттям працівника ТЦК.

Поліція й управління освіти почали перевірку.

Це не мистецтво і не виховання, а криза розуміння, хто ворог і хто захисник. Як ми дійшли до того, що мобілізація — необхідний крок для виживання країни — став предметом висміювання на рівні шкільних заходів? Чи не тому, що дорослі самі розганяють наратив про «злочинний ТЦК», поки справжні злочинці сидять у Кремлі? — написав начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.