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Во Львовской области порезали военнослужащего ТЦК, сопровождавшего мобилизованных на ВЛК
Во Львовской области порезали военнослужащего ТЦК, сопровождавшего мобилизованных на ВЛКhttps://racurs.ua/n204139-vo-lvovskoy-oblasti-porezali-voennoslujaschego-tck-soprovojdavshego-mobilizovannyh-na-vlk.htmlРакурс
У Жовкві на Львівщині скоєно напад на військовослужбовця ТЦК, який супроводжував двох мобілізованих до місцевої лікарні на ВЛК. Двоє невідомих завдали йому різаних ран гострим предметом.
Ймовірною метою нападу була втеча одного з військовозобов’язаних, який наразі перебуває в розшуку.
Злочин стався об 11.45.
Цей злочин — не лише прояв боягузтва, а й відверта зневага до тих, хто щодня ризикує життям заради країни. Тисячі українців на передовій без вагань виконують свій обов’язок. Водночас у тилу знаходяться ті, хто обирає шлях ганебної втечі, не гребуючи навіть нападом на військових. Страх смерті — природний. Але удар у спину тим, хто захищає твою землю, — це не страх, це підлість, — заявили у Львівському РТЦК.
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